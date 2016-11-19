في اليوم العالمي للرجل..من جديد..لبنى أبيضار تستفز الراقصة نور و الممثلة بشرى أهريش و هاشنو قالت ليهم ﻿

''بمناسبة اليوم العالمي للرجل ، عيد سعيد لكل رجال العالم ، من آدم عليه السلام حتى نور الشطاح وبشرى اهريش ..... كل عام و أنتم بألف ألف خير: بهذه العبارات المستفزة عايدت المثيرة للجدل لبنى أبيضار الرجال

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''بمناسبة اليوم العالمي للرجل ، عيد سعيد لكل رجال العالم ، من آدم عليه السلام حتى نور الشطاح وبشرى اهريش ..... كل عام و أنتم بألف ألف خير: بهذه العبارات المستفزة عايدت المثيرة للجدل لبنى أبيضار الرجال في يوم عيدهم عبر تدوينة نشرتها اليوم السبت على حائطها الأزرق.

تدوينة أبيضار،هاجمت من خلالها الراقصة نور و الفنانة المغربية بشرى أهريش،حيث شبهتهم بالرجال.

و قد تساءل تعليق ساخر من تدوينة بطلة الزين لي فيك: بالقول'' كلشي على نور الشطاح ، وأهريش آش دارت ؟؟ ههههههههه من النساء من لا تحمل من الأنوثة إلا الإسم ، فبشرى قد تتحول إلى البشير وهكذا . هههههه قصف دقيق ناج.