في اليوم العالمي للرجل..من جديد..لبنى أبيضار تستفز الراقصة نور و الممثلة بشرى أهريش و هاشنو قالت ليهم ﻿

شوف تيفي
''بمناسبة اليوم العالمي للرجل ، عيد سعيد لكل رجال العالم ، من آدم عليه السلام حتى نور الشطاح وبشرى اهريش ..... كل عام و أنتم بألف ألف خير: بهذه العبارات المستفزة عايدت المثيرة للجدل لبنى أبيضار الرجال في يوم عيدهم عبر تدوينة نشرتها اليوم السبت على حائطها الأزرق.
تدوينة أبيضار،هاجمت من خلالها الراقصة نور و الفنانة المغربية بشرى أهريش،حيث شبهتهم بالرجال.
و قد تساءل تعليق ساخر من تدوينة بطلة الزين لي فيك: بالقول'' كلشي على نور الشطاح ، وأهريش آش دارت ؟؟ ههههههههه من النساء من لا تحمل من الأنوثة إلا الإسم ، فبشرى قد تتحول إلى البشير وهكذا . هههههه قصف دقيق ناج.
عاجل:نشرة تحذيرية: المغرب سيشهد اضطراب جوي مقرون بأمطار قوية
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.