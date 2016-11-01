عاجل:بعد '' شوهة بلاك فريداي'' تأجيل حفل أمينوكس بالرباط لهذه الأسباب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم السبت، أن حفل النجم المغربي أمينوكس، والذي كان من المقرر أن يقام مساء يوم السبت 19 نونبر بالمركب التجاري '' ميغا مول '' بمدينة الرباط تم إلغاؤه.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' اليوم السبت، أن حفل النجم المغربي أمينوكس، والذي كان من المقرر أن يقام مساء يوم السبت 19 نونبر بالمركب التجاري '' ميغا مول '' بمدينة الرباط تم إلغاؤه.



ويعود أسباب إلغاء الحفل لدواعي أمنية وتنظيمية، بعد أحداث الجمعة الذي عرفت فوضى بسبب '' البلاك فري داي '' بالمركب التجاري ميغا مول.



و تضيف مصادرنا ،وجه أمينوكس اعتذارا للجمهور الكبير الذي حج من كل مكان لحضور الحفل في انتظار الإعلان عن موعد فيما بعد.



وعن التذاكر التي تم بيعها للجمهور، فإن الجهة المنظمة ستصدر بيانا رسميا في الساعات المقبلة توضح فيه كل شيء.



يشار أن أمينوكس، أطلق يوم أمس الجمعة أغنية '' العشق الممنوع '' إهداء لروح الشاب عقيل وذلك بطلب من محبيه بعد أن أدى في وقت سابق مقطعا صغيرا منها بطريقته الخاصة.





