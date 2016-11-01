رجل أعمال يطالب زوجته بالشقة والسيارة بعد إعتقالها ''بالخيانة الزوجية''رفقة مستخدم بشركته بالدار البيضاء ﻿

كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لمدينة الدار البيضاء، أمرت بمتابعة زوجة رجل أعمال بالمدينة رفقة عشيقها في حالة إعتقال. وأوضحت ذات المصادر، أن زوجة رجل الأعمال

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لمدينة الدار البيضاء، أمرت بمتابعة زوجة رجل أعمال بالمدينة رفقة عشيقها في حالة إعتقال.

وأوضحت ذات المصادر، أن زوجة رجل الأعمال المعروف بمدينة الدار البيضاء كممون حفلات ''تريتور'' قد إعتقلت عشية يوم الخميس داخل شقة صديقة لها رفقة مستخدم في شركة زوجها، حيث جاء إعتقالهما داخل الشقة بعد عملية تربص لأيام من طرف زوجها.

وقالت ذات المصدر، أن الزوجة الأم لثلاث بنات، رفضت مقترح زوجها بالتنازل عن الشكاية مقابل منحه السيارة والشقة الموجودة في ملكيتها، حيث أجابت على طلب الزوج الذي ينحدر من عائلة ثرية بمدينة الدار البيضاء أنها لن تتنازل عن الشقة والسيارة ولو كلفها الأمر السجن لسنوات.

وأضافت ذات المصادر، أن مستخدم ''التريتور'' أنكر أثناء التحقيق معه عن وجود علاقة مع زوجة مشغله، مصرحا أنها طلبت منه القدوم للشقة لقضاء بعض الأمور، نافيا وجود أي علاقة غرامية مع زوجة مالك الشركة التي يشتغل فيها.

وقالت ذات المصادر، أن الزوجة والمستخدم أحيلا على سجن عكاشة في إنتظار مثولهما في حالة إعتقال أمام المحكمة الإبتدائية الإثنين المقبل، بتهمة الخيانة الزوجية، في حين مازال البحث جاريا عن صديقة زوجة ''التريتور'' التي تملك الشقة التي إعتقل فيها العاشقان.





