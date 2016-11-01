إلقاء القبض على قاصر بطنجة يشتبه في ارتكابه جريمة قتل في حق أحد معارفه ﻿

شوف تيفي:
تمكنت مصالح الأمن بطنجة، اليوم السبت، من إلقاء القبض على قاصر للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ظهر أمس الجمعة في حق أحد معارفه.
وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة القضائية أوقفت اليوم بحي المرس بمنطقة بير الشفا، قاصرا، من مواليد سنة 2000 ، يشتبه في كونه وجه طعنات بالسلاح الابيض لأحد معارفه، البالغ من العمر 15 سنة، مما تسبب في وفاته في طريقه الى المستشفى الجهوي محمد الخامس.
وتم وضع المشتبه به رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة
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