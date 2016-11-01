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شاهد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب..و هكذا كانت ردة فعله

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 18:47 شاهد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب..و هكذا كانت ردة فعله | دولي
شاهد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب..و هكذا كانت ردة فعله
شاهد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب..و هكذا كانت ردة فعله

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شاهد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب..و هكذا كانت ردة فعله

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