عاجل و بالفيديو : الملك محمد السادس يصل جمهورية مدغشقر قادما من إثيوبيا ﻿

وصل الملك محمد السادس في هذه اللحظات مطار إيفاتو الدولي بعاصمة جمهورية مدغشقر قادما من أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.

شوف تيفي



وصل الملك محمد السادس في هذه اللحظات مطار إيفاتو الدولي بعاصمة جمهورية مدغشقر قادما من أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.

وتأثي الزيارة الملكية في إطار جولته الثانية لدول شرق إفريقيا، حيث سيزور الملك محمد السادس مرفوقا بوفد دبلوماسي وإقتصادي بعد إثيوبيا كل من مدغشقر وكينيا.

وينتظر أن تستغرق زيارة الملك محمد السادس لجمهورية مدغشقر ثلاثة أيام، حيث أن سكان الجمهورية تربطهم علاقة خاصة مع الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، حيث قامت سلطة الحماية بنفي الأسرة الملكية إبان الإستعمار إلى إحدى الجزر بجمهورية مدغشقر.

وخصصت حكومة مدغشقر إحتفالا كبيرا للملك محمد السادس فور وصوله إلى مطار إيفونتو، حيث ستسفر الزيارة الملكية لمدغشقر عن توقيع عدة إتفاقيات إقتصادية وسياسية بين المغرب وجمهورية مدغشقر التي رحبت بقرار المغرب العودة لبيته الإتحاد الإفريقي.



