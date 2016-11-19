عاجل: تحذير هام للمغاربة..عنداكم تركبو فطاكسي صغير '' logan '' فكازا و ها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن سيارة أجرة من الحجم الصغير تعرضت اليوم السبت للسرقة.

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' أن سيارة أجرة من الحجم الصغير تعرضت اليوم السبت للسرقة.

وبحسب مصادرنا، فإن الطاكسي وهو من نوع ''لوغان''ويحمل رقم 6247 ، تمت سرقته من طرف مجهولين.

و لم يتم لحدود اليوم الأحد توقيف سارق الطاكسي،الذي من المحتمل أن يستغل سيارة الأجرة في ارتكاب أفعال إجرامية تهدد ساكنة البيضاء من قبيل خطف النساء و اغتصابهن أو سرقة ممتلكات المواطنين.