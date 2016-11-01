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إحالة مدير جريدة على السجن بعد مشاداة مع مسؤول في الدرك الملكي بأكادير

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 17:58 إحالة مدير جريدة على السجن بعد مشاداة مع مسؤول في الدرك الملكي بأكادير | صحافة
إحالة مدير جريدة على السجن بعد مشاداة مع مسؤول في الدرك الملكي بأكادير
كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان جنوب مدينة أكادير، أحالت صحفي ومدير جريدة جهوية على السجن المدني بأيت ملول، بعد دخوله في مشاداة كلامية إنتهت بتمزيق الزي المهني

شوف تيفي 


كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان جنوب مدينة أكادير، أحالت صحفي ومدير جريدة جهوية على السجن المدني بأيت ملول، بعد دخوله في مشاداة كلامية إنتهت بتمزيق الزي المهني لمسؤول بالدرك الملكي بجماعة التمسية التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

وأوضحت ذات المصادر، أن الصحفي دخل في مشاداة كلامية الأربعاء الماضي مع مسؤول بالدرك الملكي على خلفية حجز عناصر من الدرك على سيارة لأحد الأشخاص تربطه علاقة مع الإعلامي الذي لم يتقبل الموضوع، ما دفعه إلى التوجه نحو مقر سرية الدرك والدخول في صراع وتشابك بالأيدي أدى إلى تمزيق الزي الرسمي للمسؤول بسرية الدرك الملكي بمنطقة التمسية.

 

 

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التمسية الدرك الملكي مشاداة كلامية الصحفي شوف تيفي

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