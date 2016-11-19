اعتقال جندي سابق بحوزته كيلوغرام ونصف من الحشيش في مدينة الدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن لمنطقة عين السبع، تمكنت من اعتقال شخص كان بحوزته كمية من الحشيش، حاول تهريبها إلى مدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن لمنطقة عين السبع، تمكنت من اعتقال شخص كان بحوزته كمية من الحشيش، حاول تهريبها إلى مدينة الدار البيضاء.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الشخص الموقوف، وهو جندي متقاعد، كان قادما من مدينة تاونات إلى الدار البيضاء، قبل أن يضبط متلبسا في منطقة ''عين السبع'' وبحوزته كليو ونصف الكيلو من الحشيش، عبارة عن 14 صفيحة.

وقد تم وضع الشخص رهن الاعتقال قبل مباشرة التحقيق معه.