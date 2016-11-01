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شداتو الكاميرا حي كيسرق وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 17:21 شداتو الكاميرا حي كيسرق وها أشنو وقع ليه | مجتمع
شداتو الكاميرا حي كيسرق وها أشنو وقع ليه
لي ولف الحبس صعيب يتفرق معاه، وكيفما يقال الولف صعيب والحب مصيبة، ويبدو أن أحد السارقين بطنجة وقع في حب الزنزانة ووولف الحبس، فعلى بعد أيام قليلة على خروجه أصبح في حكم المؤكد أن المتهم غادي يرجع

شوف تيفي

لي ولف الحبس صعيب يتفرق معاه، وكيفما يقال الولف صعيب والحب مصيبة، ويبدو أن أحد السارقين بطنجة وقع في حب الزنزانة ووولف الحبس، فعلى بعد أيام قليلة على خروجه أصبح في حكم المؤكد أن المتهم غادي يرجع لبلاصتو فالزنزانة عاملا بالمثل الذي يقول الله ينعل لي خلي بلاصتو خاوية.
وليعود السارق بعد الإفراج عنه سابقا وبعد خروجه من جنحة السرقة الموصوفة دوز فيها أربع سنوات، لترصده كاميرات المراقبة في حالة تلبس مرة أخرى وهو يسرق بعض الأغراض من أحد المحلات التجارية بطنجة، الشيء الذي جعل التعرف عليه سهلا وإلقاء القبض عليه في أقل من 24 ساعة بعد زوال أمس الجمعة.
جدير بالذكر أن المتهم سيقدم إلى العدالة في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه، بعد انتهاء البحث الذي يجري معه بخصوص القضية.

 

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سرقة طنجة اعتقال جنحة

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