رغم ''البلوكاج'' الحكومي...بن كيران يترأس إجتماعا داخليا لمؤسسة منتخبي حزب ''البيجيدي'' بالرباط ﻿

ترأس عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة قبل قليل الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي لمؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

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ترأس عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة قبل قليل الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي لمؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الإجتماع خصص لمناقشة حصيلة عمل وبرنامج وميزانية مؤسسة منتخبي الحزب، بالإضافة إلى وضعية جمعية رؤساء مجالس الجماعات.

وأضافت ذات المصادر، أن الإجتماع ناقش برنامج زيارات الجماعات والمصادقة على المقرر التنظيمي المتعلق بهيكلة عمل المنتخبين.

وأوضحت ذات المصادر، أن الإجتماع لم يتطرق لوضعية البلوكاج الحكومي الذي تعيش على إثره مفاوضات تشكيل الحكومة، بل تم الإستماع إلى تقرير لرئيس المؤسسة إدريس الأزمي الإدريسي ومديرها العام سعيد خيرون.