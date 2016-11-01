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عاجل:نشرة تحذيرية: المغرب سيشهد اضطراب جوي مقرون بأمطار قوية

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 16:34 عاجل:نشرة تحذيرية: المغرب سيشهد اضطراب جوي مقرون بأمطار قوية | مجتمع
عاجل:نشرة تحذيرية: المغرب سيشهد اضطراب جوي مقرون بأمطار قوية
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن الحالة الجوية العامة يرتقب أن تشهد تغييرا ملحوظا ابتداء من يوم الاثنين المقبل، نتيجة نزول منخفض جوي نحو جنوب أوروبا، موضحة أن اضطرابا جويا مقرونا بأمطار

شوف تيفي:

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن الحالة الجوية العامة يرتقب أن تشهد تغييرا ملحوظا ابتداء من يوم الاثنين المقبل، نتيجة نزول منخفض جوي نحو جنوب أوروبا، موضحة أن اضطرابا جويا مقرونا بأمطار يتوقع أن تكون عامة، سيهم شمال البلاد لينتقل تدريجيا نحو السهول الأطلسية من طنجة إلى العيون وكذا المناطق الداخلية للبلاد، ومرتفعات الأطلس وأيضا المناطق الشرقية للبلاد.

وأوضح بلاغ للمديرية أن هذه الأمطار ستكون محليا قوية ليلة الاثنين الثلاثاء بأقصى الشمال الغربي للبلاد وغرب الريف وكذا مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير فيما ستكون معتدلة محليا بالسواحل الاطلسية.

وستستمر هذه التساقطات المطرية، يضيف المصدر، بين الفينة والأخرى إلى غاية نهاية الأسبوع ومن المنتظر أن يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد مع تساقط ثلوج فوق مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير التي يتجاوز علوها 1500 متر.

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