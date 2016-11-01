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المغرب يعزز حضوره ويقرر إنجاز أكبر مشروع في إفريقيا

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 16:19 المغرب يعزز حضوره ويقرر إنجاز أكبر مشروع في إفريقيا | بوليتيك
المغرب يعزز حضوره ويقرر إنجاز أكبر مشروع في إفريقيا
وقعت كل من شركة التجهيزات الصناعية بالمغرب، وشريكتها السويسرية ''غرين وورلد سويس إي جي''، اتفاقية شراكة استراتيجية تروم إنجاز مشروع يضم ألف محطة لتحلية مياه البحر بالمغرب وإفريقيا، بطاقة استيعابية

شوف تيفي
وقعت كل من شركة التجهيزات الصناعية بالمغرب، وشريكتها السويسرية ''غرين وورلد سويس إي جي''، اتفاقية شراكة استراتيجية تروم إنجاز مشروع يضم ألف محطة لتحلية مياه البحر بالمغرب وإفريقيا، بطاقة استيعابية تقدر بـ 900 ألف متر مكعب في السنة.
وتهم هذه الشراكة، التي عقدت على هامش مؤتمر المناخ الأخير بمراكش، إطلاق أشغال تحلية مياه البحر بواسطة تقنية سويسرية جديدة تعتمد على الطاقات المتجددة كالشمسية والريحية.
ولإنجاز هذا المشروع الضخم يرتقب إنشاء محطة بسعة 2500 متر مكعب في المرحلة الأولى، كمرحلة تجريبية.
ومن بين نقاط قوة هذه الشراكة، تسهيل نقل التقنية السويسرية في مجال تحلية مياه البحر بشكل عام، وإنتاج طاقة خضراء ومستقلة مائة بالمائة بدون انبعاثات أكسيد الكربون بالمغرب وإفريقيا.

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