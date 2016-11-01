كواليس ''البلوكاج السياسي'' الذي توقف بين ''قصوحية'' بنكيران وعناد أخنوش ﻿

لا شيء يبعث على الارتياح.. ولا أمل، على الأقل في الظرف الراهن، يبشر بولادة ثاني حكومة بعد دستور 2011.. إذ كل المؤشرات التي تطفو من هذا التكتل أو ذاك، تعزز ما يمكن وصفه بـ''التعنت السياسي''، إن لم نقل إنها

شوف تيفي

لا شيء يبعث على الارتياح.. ولا أمل، على الأقل في الظرف الراهن، يبشر بولادة ثاني حكومة بعد دستور 2011.. إذ كل المؤشرات التي تطفو من هذا التكتل أو ذاك، تعزز ما يمكن وصفه بـ''التعنت السياسي''، إن لم نقل إنها تكرس ثقل ''البلوكاج'' كمصطلح الجديد في قواميس السياسة بالمغرب..

لكن ما معنى ''البلوكاج'' الذي يتحدث عنه كثيرون الآن؟ هل لأن رئيس الحكومة، يحاول أن يتماهى في صورة ''صقر'' يحضن بيض ثلاثة أحزاب في أعلى قمة من الجبل وعينه على كل ما يتحرك في السفح؟ وبالتالي يخشى أن يفقص بيض الاستقلال والتقدم والاشتراكية خارج عشه الهش؟.. أم لأن لشكر، يسعى لأن يحوِّل رقمه الضعيف في ترتيب الأحزاب بعد محطة السابع من أكتوبر إلى رقم وازن، يستعيد من خلاله حزب الاتحاد الاشتراكي مجده البائد كشرط للانضمام إلى بيض بنكيران؟ أو لأن أخنوش والعنصر وساجد، يرون أن عش بنكيران، أو بالأحرى سلته، لا تتسع لحمل كل البيض، أو على الأقل، بعض البيض، خوفا من الصراع حول الوجود بينهم وبين الفراخ السابقة في الفقص؟ وبالتالي توحدوا من أجل التواجد في عش واحد، قد لا يتسع فيه المجال لبيض الاستقلال، المعروف بيولوجيا بتفريخه للصقور.. إن هذه الاستعارة، ليست سوى مدخل لفهم ''البلوكاج السياسي'' الذي يطوق عنق بنكيران الآن، وإن كان الواقع السياسي، ينبأ بأزمة سياسية، قد تبعثر كل قواعد اللعب المعروفة عن فقهاء السياسة.

اليوم هناك واقع لا ينبغي تجاوزه.. هو أن المفاوضات بين بنكيران والأحزاب السياسية متوقفة الآن، في انتظار عودة أخنوش، باعتباره زعيما للتجمع الوطني للأحرار، من مهامه خارج البلاد.. ما يعني أن بنكيران يرهن مستقبل هذه الحكومة المتوقفة الآن، على رغبة حزب واحد، لا يتوفر سوى على 37 مقعد فقط بمجلس النواب، بينما تكتل بنكيران وشباط وبنعبد الله الذي يتوفر على 183 معقدا يقف مكبل اليدين، بعد أن ربط حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري مصيرهما بأخنوش.. في حين ''غسل'' بنكيران يديه على حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يطالب بأن تكون مشاوراته مع رئيس الحكومة مبنية على أساس الوزن السياسي لحزبه، وليس على عدد المقاعد التي حصل عليها في الاستحقاقات الأخيرة، والتي لم تتجاوز 20 مقعد فقط.. هكذا، يبدو الركح السياسي كما لو أنه رقعة للعب ''ضامة''، وأن من يتقن اللعبة (أخنوش) قد أقفل على بنكيران كل المنافذ، ما سيجعل رئيس الحكومة المعيَّن إزاء هذا الوضع محروما من القول ''سير الضيم''. وهذا ضرب آخر من ضروب ''البلوكاج''. لذلك، إن السؤال الذي يُطرح بقوة الآن هو ''إلى أين يسير المغرب بعد هذه الأزمة السياسية؟''.. فهل سيرضخ بنكيران للمطالب غير المعلنة لأخنوش، على الأقل لاقتسام هذا الأخير حقائب وزارية ''استراتيجية'' في الحكومة مع حزب بنكيران، وبالتالي، منح حقائب عادية لاتتماشى ومكانة حزب الاستقلال.. وهنا سيكون دخول حزب الميزان للحكومة شكلي فقط، وهو الذي لا يقبل لعب دور الكومبارس، مما يعني إمكانية خلقه أزمة من داخل الحكومة؟ أم أن بنكيران، سيظل على موقفه، وسيرفض ما وصفه بـ''الابتزاز'' أو الضغط أو المطالب التي قال عنها إنها غير مقبولة لحزب التجمع الوطني للأحرار كشرط للدخول في الحكومة.. وبالتالي تشبث زعيم البيجيدي بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية والذهاب إلى أبعد مدى؟ أو أن بنكيران، سيضع فعلا المفاتيح...، والعودة إلى قلعة البيجيدي والجهر ''إني معكم من المنتظرين''.. وهنا سيواصل من عملية الكشف عن كواليس المشاورات، وضرب هذا الحزب بذلك، حتى تتخذ العملية بُعدا ينتقل من الكشف إلى ''الفضح''.. في محاولة لتبرئة ذمته أمام الكتلة الناخبة، وبالتالي الحفاظ على رأس ماله من الأصوات.. إن كل الطرق هنا تؤدي إلى النفق المسدود. لكن ما هو المخرج من هذا المأزق السياسي؟

قبل الحديث عن المخرج، ينبغي إسقاط هذا المثل المغربي: ''قال ليه بَّاك طاح.. جاوبو من الخيمة خرج مايل'' على واقع المشاورات التي خاض بنكيران شوطها الأول مع الأحزاب السياسية، وتحليل مكامن الخلل التي اعترتها، لفهم وصول رئيس الحكومة إلى النفق المسدود..

بداية هل الكيفية التي دبر بها بنكيران مشاوراته مع الأحزاب صحيحة؟ هنا، سنجد أن بنكيران الذي حسم بدخول حزبين في تشكيل حكومته، لا يتوفر سوى على نسبة 46,2 في المائة من نسبة مقاعد مجلس النواب، مقابل 53,8 في المائة للآخرين.. وبالتالي، هل يستقيم أن تحاول أقلية فرض شروطها على الأغلبية؟ أو هل من المقبول اعتماد بنكيران، وهو في موقع ضعف، أسلوب صدامي أثناء مشاوراته مع الآخرين؟ والأكثر من ذلك، لماذا لم يعتمد على تلطيف الأجواء، وهو الذي يعرف أكثر من غيره، أن القوي هو الذي يأخذ باللين أكثر مما يأخذ بالشدة والغِلظة؟ لكن بالمقابل، هل من حق حزب الأحرار أن يفاوض بنكيران بمنطق غريب عن أدبيات السياسة، بعدما اشترط دخوله للحكومة بخروج عاجل لحزب الاستقلال؟ لكن السؤال الأهم، هو لماذا، في ظل كل هذه المطبات، ما يزال بنكيران متشبثا بالأحرار، وانتظار زعيمه إلى غاية الانتهاء من مهامه في الخارج؟.. ثم هل وضع كل هؤلاء نصب أعينهم، أن المفاوضات لتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تتم على أساس منطق اقتسام الغنيمة؟ وهل زعماء هذه الأحزاب التي توقفت عندها عملية إخراج الحكومة للوجود، واعون بثقل الكلفة السياسية والاقتصادية وحتى الدستورية التي يمكن أن تترتب عن هذا التعطيل في تشكيل الحكومة؟

إننا إزاء عملية معقدة جدا، تطرح علامات استفهام كبيرة ، حول وجود نية مسبقة لوضع ''لعصا فرويدة'' بنكيران، حتى يصل إلى مرحلة البلوكاج والأزمة السياسية، والدخول في مسالك أخرى، قد تكون كلفتها ثقيلة جدا.. لذلك، ثمة سؤال جوهري انطلق على ألسنة كثير من المتتبعين، هو، ''أمام الصراع حول توزيع الغنائم بين الأحزاب السياسية، من يدافع عن المصالح العليا للبلاد؟''.. سؤال محرج للغاية، خاصة وأن الأحزاب عبرت في بداية مشاوراتها عن حرصها على مصلحة الوطن.. وبالتالي، هل الوطن في حاجة إلى ''بلوكاج'' وهو الذي ينتشي الآن بتنظيم البلاد أضخم حدث عالمي في الكون؟

إن الحل يكمن في تنازل كل من بنكيران وأخنوش عن بعض مواقفهما، واستحضار مصلحة الاختيار الديمقراطي للمملكة، ومصير مؤسساتها التي تعاني من كل تأخير للحكومة، وانتظارات شعب يأمل في أن تكون ثاني حكومة بعد دستور 2011، هي خير حكومة أخرجت للناس.. عدا ذلك، ''غادي يكحلو لمغاربة بلعما من شي حاجة سميتها السياسة''. فاعتبروا يا أولي الأحزاب.







