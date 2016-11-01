انقلاب سيارة خفيفة قرب المنارة والبوليس قرقب على ماليها وها شكون كان فيها ﻿

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في ظل الحركية والدينامية الغير عادية التي تعرفها مدينة مراكش، والتي أدت إلى الاكتظاظ وخنق السير والجولان بسبب الحدث الكبير الذي تعرفه المدينة الخاص بقمة التغيرات المناخية ''كوب 22''.
وقد يؤدي هذا الاكتظاظ الغير العادي إلى وقوع حوادث سير بطرق المدينة، لكن السبب في انقلاب سيارة خفيفة بعد منتصف ليلة أمس الجمعة صباح السبت كان سببه '' والقرعة والكاس''.
فقد أفاد مصدر مطلع أن سيارة خفيفة انقلبت رأسا على عقب بالقرب من مكان المنارة المتواجدة وسط مراكش، حيث كان فيها شاب وشابة وهم في حالة سكر طافح، ومع ذلك لم يحدث شيء للاثنين سوى بعض الإصابات الطفيفة حيث حضرت الشرطة بسرعة وتكلفت بالخوت نظرا للبلبلة التي وقعت في عين المكان واستنفرت شرطة التدخل السريع.
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