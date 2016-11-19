بالصورة .. هذا هو الشاب الذي وضعت شرطة بني ملال حدا لحياته بالرصاص ﻿

توصلت شوف تيفي قبل قليل بصورة الشاب محمد البالغ من العمر 22 سنة والذي توفي بسبب الرصاصات التي أطلقتها عليه عناصر الشرطة ليلة البارحة أمام منزل عائلته ببني ملال.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي قبل قليل بصورة الشاب محمد البالغ من العمر 22 سنة والذي توفي بسبب الرصاصات التي أطلقتها عليه عناصر الشرطة ليلة البارحة أمام منزل عائلته ببني ملال.

وقد كان الهالك قد سلم روحه إلى بارئها عندما اتصل الأب بالشرطة لإيقاف ابنه الذي كان يتعاطى مخدر السيليسيون ويحمل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير بالقرب من منزل العائلة، لكن لم يكن يتوقع أن العناصر الأمنية ستضع حدا لحياة ابنه الذي لاطالما كان يساعده في بيع الدجاج بإحدى الأسواق بمدينة بني ملال وذلك بإطلاقهم لثلاث رصاصات واحدة في الكتف واخرى في الرأس والثالثة أصابت إحدى السيارات المركونة.

و علمت شوف تيفي أن عائلة الضحية تحتج أمام مقر ولاية أمن بني ملال في هذه اللحظات مستنكرين الفعل الذي قامت به الشرطة في حق محمد.

للإشارة اضطر ضابط للشرطة القضائية يعمل بولاية أمن بني ملال، في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال التدخل لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.



