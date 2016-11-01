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بعثة قوية تضم كبار رجال الأعمال المغاربة يرافقون الملك في زيارته إلى دول إفريقية...وهذه أسماءهم

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 15:23 بعثة قوية تضم كبار رجال الأعمال المغاربة يرافقون الملك في زيارته إلى دول إفريقية...وهذه أسماءهم | بوليتيك
بعثة قوية تضم كبار رجال الأعمال المغاربة يرافقون الملك في زيارته إلى دول إفريقية...وهذه أسماءهم
بدا واضحا مدى ثقل وقوة البعثة الاقتصادية التي ترافق الملك محمد السادس في جولته الثانية التي تقوده إلى

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بدا واضحا مدى ثقل وقوة البعثة الاقتصادية التي ترافق الملك محمد السادس في جولته الثانية التي تقوده إلى عدد من الدول الإفريقية.

إذ شهد اليوم الأول للزيارة الملكية التي دشنها بدولة إثيوبيا، انعقاد منتدى اقتصادي مع أصحاب مقاولات إثيوبية، أثثه، بحسب مصادر إعلامية، عدد من كبارات رجال الأعمال المغاربة، وقفوا بخبرتهم على عقد شراكات اقتصادية مهمة بين البلدين، في مختلف المجالات.

وقد كان من بين المرافقين للملك كل من:

مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية. محمد حسن الورياغلي، المدير العام للشركة الوطنية للاستثمار. مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط. مصطفى باكوري مدير وكالة الطاقة الشمسية ''مازين''. أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. عبد الرفيع زويتن، مدير المكتب الوطني للسياحة. سعيد ابراهيمي، مدير قطب الدار البيضاء المالي. فؤاد بريني، مدير ميناء طنجة المتوسط.
محمد حسن بنصالح، رئيس فيدرالية التأمين. محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك. محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي. طارق السجلماسي، الرئيس المدير العلم لمجموعة القرض الفلاحي. هشام بلمراح، المدير العام لشركة التلأمين الفلاحي ''مامدا''. العربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني. جواد شيخ لحلو، المدير العام لـ''كوبر ماروك''. سعيد علج، مدير مجموعة ''صنام''. أحمد نقوش، المدير العام لشركة ''ناريفا''. عماد التومي، الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم. سعيد زرو المدير العام لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا. بوعمر بوعمر، مدير وكالة Domaines Agricoles. عبدو سولاي ديوب، رئيس لجنة إفريقيا بالباطرونا.
الهاشمي بوتغراي، الرئيس المدير العام لشركة ''أنور إنفست''. عزيز دادان مدير S2M. يونس العراقي (سيبرو). هشام برادة السني، الرئيس المدير العام لمجموعة ''بالموري ديفلوبمنت''. طارق الصنهاجي، مدير شركة FMD. محمد بن عودة المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. وأخيرا أمين البارودي مدير SITEN للشاي عالي الجودة.

 

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شوف تيفي الملك زيارة ملكية رجال أعمال إفريقيةإثيوبيا

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