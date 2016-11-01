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أنا الأول.. المغاربة واعرين فالإنكليزية خصوصا الدريات..وها شكون عتارف بينا

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 15:19 أنا الأول.. المغاربة واعرين فالإنكليزية خصوصا الدريات..وها شكون عتارف بينا | مجتمع
أنا الأول.. المغاربة واعرين فالإنكليزية خصوصا الدريات..وها شكون عتارف بينا
المغاربة واعرين فاللغة الإنكليزية خصوصا ولي مقراهاش فالمدرسة كيقراها فالأفلام المترجمة، يعني كيتعلمها بزز، ولي أكد هاد القضية هي ''إيديكشن فورست'' وهي المؤسسة الرائدة في التعليم التجريبي.

شوف تيفي

المغاربة واعرين فاللغة الإنكليزية خصوصا ولي مقراهاش فالمدرسة كيقراها فالأفلام المترجمة، يعني كيتعلمها بزز، ولي أكد هاد القضية هي "إيديكشن فورست" وهي المؤسسة الرائدة في التعليم التجريبي.
وأعدت هذه المؤسسة تقريرا مفصلا شمل 72 دولة من دول العالم، وتم تصنيف المغرب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبهذا نكونو طوعنا حتى الدول التي كانت عبارة عن مستعمرات إنجليزية والغريب في الأمر أننا كنا قبل 61 سنة مستعمرة فرنسية، لكن ومع ذلك جينا الأولين فاللغة الإنجليزية.
جدير بالذكر أن هولندا جات في المرتبة الأولى عالميا كأحسن دولة متقنة للغة الإنجليزية، حيث كان المغرب قد احتل المرتبة السادسة سنة 2012، ليعود للواجهة في 2016 ويتربع على عرش أحسن دولة عربية إفريقية متقنة للغة شيكسبير.

 

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اللغة المغرب الإنجليزية إفريقيا الشرق الأوسط

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