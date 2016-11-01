عاجل: هذه آخر مستجدات قضية الفنان المغربي سعد لمجرد..الفتاة الفرنسية تكشف عن شرطها مقابل التنازل ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد،كشفت وسائل إعلام فرنسية عن الشرط الذي طرحته الشابة لورا بريول، مقابل التنازل عن الدعوى.

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في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد،كشفت وسائل إعلام فرنسية عن الشرط الذي طرحته الشابة لورا بريول، مقابل التنازل عن الدعوى.

وطلبت الشابة التي اتّهمت لمجرّد باغتصابها بتعويض بمبلغ 700 ألف يورو، لكن لا معلومات تشير ما إذا كان سعد سيدفع هذا المبلغ مقابل حريّته.

و كانت هيئة دفاع سعد نفت تحديد أي موعد لجلسة مواجهة النجم المغربي ولورا، التي غابت عن الجلسات بحجّة حالتها النفسية السيئة.