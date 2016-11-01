عاجل :الفتاة التي ظهرت عارية في فيديو جنسي تركت الدراسة و هذا ما فعلته ﻿

كشفت أطر إعدادية عين حرودة التي كان حارسها الخاص بطلا لفيديو جنسي بعدما صور عشيقته التلميذة القاصر في وضع مخل بالحياء، اليوم السبت، أن التلميذة تركت الدراسة و لم تلتحق بالإعدادية منذ أسبوع.

شوف تيفي:

كشفت أطر إعدادية عين حرودة التي كان حارسها الخاص بطلا لفيديو جنسي بعدما صور عشيقته التلميذة القاصر في وضع مخل بالحياء، اليوم السبت، أن التلميذة تركت الدراسة و لم تلتحق بالإعدادية منذ أسبوع.

و قالت ذات المصادر في تصريح خصت به ''شوف تيفي''، إن التلميذة التي تدرس بقسم الثالثة إعدادي كانت مجتهدة في قسمها إلا أنها لم تتمكن من الالتحاق بصفوف الدراسة بعد هذه الفضيحة الأخلاقية.

و حسب مصادرنا خاصة، القريبة من الوسط المدرسي ،استنكر تلاميذ إعدادية عين حرودة التي تدرس بها الفتاة القاصر،هذه الفضيحة بعد تسريب مقطع فيديو جنسي يظهرها في وضع مخل بالحياء رفقة عشيقها الذي يعمل بالمؤسسة الإعدادية التي تدرس بها.





