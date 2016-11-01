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ماء العينين : الذين يروجون لرئيس حكومة آخر غير بن كيران ''بلداء''

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 14:50 ماء العينين : الذين يروجون لرئيس حكومة آخر غير بن كيران بلداء | بوليتيك
ماء العينين : الذين يروجون لرئيس حكومة آخر غير بن كيران ''بلداء''
ردت البرلمانية المثيرة للجدل عن الأخبار الرائجة حول تكليف شخص آخر من العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة غير ابن كيران بـ ''البلداء''، معتبرة أنهم خارج السياق والمنطق وعاجزون عن التحليل والفهم.

شوف تيفي

ردت البرلمانية المثيرة للجدل عن الأخبار الرائجة حول تكليف شخص آخر من العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة غير ابن كيران بـ ''البلداء''، معتبرة أنهم خارج السياق والمنطق وعاجزون عن التحليل والفهم.

وتابعت البرلمانية عن الحي الحسني تعليقها عن إمكانية تعويض بن كيران بشخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية لتجاوز مرحلة البلوكاج السياسي، بالقول '' اسمحوا لي ملك البلاد المكلف دستوريا بصيانة الاختيار الديمقراطي أكثر ديمقراطية منكم جميعا، التقط الرسالة وانتصر للمنطق الديمقراطي، مضيفة ''لا تحاولوا أن توحوا لنا كما حاولتم دائما، أن هناك اختيارات أخرى تتفاعل في الخفاء وتتكلفون ببؤسكم بالترويج لها''.

وأضافت البرلمانية عبر تدوينة على حائطها بالفايسبوك،''لا تتخيلوا أنكم إذا استبدلتم ابن كيران بشخص آخر ستغيرون منطق الحزب واختياراته ومبادئه، التي جعلته إلى الآن صامدا، لو لم يكن حزبنا حزب مبادئ قبل المناصب، لوجدتم مناضليه اليوم بدل الانشغال الصادق بالمسار الديمقراطي، ينشغلون بالصراع القذر حول الحقائب الوزارية وفتات الدواوين والإدارات''.

وإسترسلت ماء العينين في تعليقها بالقول '' أن المبادئ قبل المناصب والمواقع، الديمقراطية قبل الغنيمة، استقلالية القرار الحزبي قبل الإملاءات والدسائس، قالها ابن كيران باسمه وباسم حزب العدالة والتنمية ولا كلام آخر لدينا''.

 

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ماء العينين بن كيران التدوينة بلداء الفايسبوك البلوكاج شوف تيفي

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