عاجل: الملك محمد السادس يغادر إثيوبيا في ختام زيارة رسمية ﻿

غادر الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، بعد ظهر اليوم السبت، إثيوبيا، في ختام زيارة رسمية لهذا البلد.

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غادر الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، بعد ظهر اليوم السبت، إثيوبيا، في ختام زيارة رسمية لهذا البلد.

وكان في وداع الملك بمطار بولي الدولي بأديس أبابا، وزير الدولة الإثيوبي في الشؤون الخارجية تاي أتسك سيلاسي.

إثر ذلك ، استعرض الملك تشكيلة لحرس الشرف، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته أعضاء سفارة المغرب باديس أبابا، وكذا العديد من سامي الشخصيات الإثيوبية.



