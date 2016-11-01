بالفيديو.. إحباط عملية تسلل جماعي إلى مليلية واعتقال مهاجرين ﻿

أوقفت السلطات الأمنية المغربية، اليوم السبت، أكثر من 15 مهاجرا غير شرعي، ممن شاركوا في محاولة الاقتحام الجماعي، على مدينة مليلية المحتلة.

شوف تيفي

أوقفت السلطات الأمنية المغربية، اليوم السبت، أكثر من 15 مهاجرا غير شرعي، ممن شاركوا في محاولة الاقتحام الجماعي، على مدينة مليلية المحتلة.

وذكرت صحف إسبانية أن نحو 40 مهاجرا غير شرعي، منحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، حاولوا أمس الجمعة، الهجوم بشكل جماعي على السياج الحديدي الشائك الفاصل بين فرخانة ومدينة مليلية.

وأوضحت المصادر أن تدخل السلطات المغربية، أحبط محاولة الاقتحام الجماعي للمهاجرين الأفارقة في التسلل إلى مدينة مليلية، مشيرا إلى أنه '' تمكن ما بين 15 الى 20 شخصا من هؤلاء المهاجرين الأفارقة من التسلل إلى مليلية.