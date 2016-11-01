حصري:صفاء وهناء ''كاعيات''..علاش معايطوش لينا غنينا قُدام الملك فمراكش ﻿

شوف تيفي:م غ
بِلغة غضب شديدة، استنكرت الفنانتان التوأم صفاء و هناء، الاقصاء الذي تعرضتا له خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الكوب 22 بمراكش أمام الملك محمد السادس بعد أدائهما لأغنية خاصة عن البيئة بمناسبة احتضان المغرب لهذه القمة المناخية.
و قالت صفاء و هناء في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم السبت،''بغينا غير نعرفو علاش معرضوش علينا و حنا جينا لمراكش..علاش هاذ الاقصاء حتا حنا فنانات و درنا أغنية على البيئة من مالنا الخاص''.
و كانت اللجنة المنظمة قد وجهت الدعوة لمجموعة الفناير المراكشية،الذين أدوا أغنية الأمير نظيف أمام الملك محمد السادس و رؤساء دول العالم بقمة كوب 22.
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