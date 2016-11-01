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حصري:صفاء وهناء ''كاعيات''..علاش معايطوش لينا غنينا قُدام الملك فمراكش

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 14:11 حصري:صفاء وهناء كاعيات..علاش معايطوش لينا غنينا قُدام الملك فمراكش | ثقافة و فنون
حصري:صفاء وهناء ''كاعيات''..علاش معايطوش لينا غنينا قُدام الملك فمراكش
بِلغة غضب شديدة، استنكرت الفنانتان التوأم صفاء و هناء، الاقصاء الذي تعرضتا له خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الكوب 22 بمراكش أمام الملك محمد السادس بعد أدائهما لأغنية خاصة عن البيئة بمناسبة احتضان

شوف تيفي:م غ

بِلغة غضب شديدة، استنكرت الفنانتان التوأم صفاء و هناء، الاقصاء الذي تعرضتا له خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الكوب 22 بمراكش أمام الملك محمد السادس بعد أدائهما لأغنية خاصة عن البيئة بمناسبة احتضان المغرب لهذه القمة المناخية.

و قالت صفاء و هناء في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم السبت،''بغينا غير نعرفو علاش معرضوش علينا و حنا جينا لمراكش..علاش هاذ الاقصاء حتا حنا فنانات و درنا أغنية على البيئة من مالنا الخاص''.

و كانت اللجنة المنظمة قد وجهت الدعوة لمجموعة الفناير المراكشية،الذين أدوا أغنية الأمير نظيف أمام الملك محمد السادس و رؤساء دول العالم بقمة كوب 22.

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شوف تيفي الغرب كوب 22 صفاء و مغرب فناير اقصاء

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