 هذه هي العلاقة التي تجمع الأمير الوليد بن طلال بابنة الرئيس الأمريكي ترامب ﻿
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هذه هي العلاقة التي تجمع الأمير الوليد بن طلال بابنة الرئيس الأمريكي ترامب | دولي

هذه هي العلاقة التي تجمع الأمير الوليد بن طلال بابنة الرئيس الأمريكي ترامب

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هذه هي العلاقة التي تجمع الأمير الوليد بن طلال بابنة الرئيس الأمريكي ترامب

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 13:59 هذه هي العلاقة التي تجمع الأمير الوليد بن طلال بابنة الرئيس الأمريكي ترامب | دولي
هذه هي العلاقة التي تجمع الأمير الوليد بن طلال بابنة الرئيس الأمريكي ترامب
كشف الأمير الوليد بن طلال خلال لقاء تلفزيوني له أن هناك علاقة صداقة تجمعه بإيفانا ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث يتوقع أن تجمع علاقات جيدة بين أمريكا والسعودية خلال المرحلة

شوف تيفي

كشف الأمير الوليد بن طلال خلال لقاء تلفزيوني له أن هناك علاقة صداقة تجمعه بإيفانا ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث يتوقع أن تجمع علاقات جيدة بين أمريكا والسعودية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوليد بن طلال من خلال حديثه عن ما يجمعه بالولايات المتحدة الأمريكية أنه يعرف ترامب مدة 25 سنة، خصوصا على المستوى الاقتصادي، حيث كشف الملياردير السعودي أنه اشترى منه فندقا ويختا، ومباشرة بعد انتخابه هنأه على منصبه الجديد.
وعن مستقبل علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، أكد الوليد بن طلال، أن إدارة ترامب ستأتي بأهداف واضحة تخدم كلا الطرفين، مضيفا ''العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعالم العربي بشكل عام، توترت مؤخرا، وأعتقد أن دونالد ترامب سيضخ دماء جديدة في هذه العلاقات''.

 

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الوليد بن طلال دوناد ترامب السعودية أمريكا إيفانا ترامب

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