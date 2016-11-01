الابتزاز يعود مرة أخرى ويوقع بقاصر هدد صديقته وها علاش ﻿

يبدو أن الابتزاز يتأكد يوما بعد يوم على أنه رياضة وطنية، وهواية أصبحت تدخل في أجندات البعض الذي اختاروا أسهل الطرق للجمع بين المتعة والمال، وآخر الساقطين في يد العدالة قاصر هدد صاحبتو بنشر صورها

شوف تيفي

يبدو أن الابتزاز يتأكد يوما بعد يوم على أنه رياضة وطنية، وهواية أصبحت تدخل في أجندات البعض الذي اختاروا أسهل الطرق للجمع بين المتعة والمال، وآخر الساقطين في يد العدالة قاصر هدد صاحبتو بنشر صورها المخلة بالحياء.

لكن الصاحبة لم مطولاتش مع القاصر ولجأت للشرطة ووضعت شكاية في الموضوع، حيث تم اعتقال القاصر الذي هددها بنشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن جمعتهما علاقة غير شرعية.

ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم في حق القاصر الأسبوع القادم، بعد متابعته في الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء بتهمة بالابتزاز والتهديد في حق صديقته.