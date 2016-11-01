عاجل و انفراد:أسرار خاصة لم تكن متوقعة عن الحارس الذي صور فتاة عارية بالدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حارس المؤسسة الإعدادية المتواجدة بعين حرودة ضواحي البيضاء،و المعتقل على خلفية تسريب فيديو فاضح، لفتاة قاصر وهي عارية ،يبلغ من العمر 36 سنة و هو متزوج و أب لطفلة يبلغ سنها 4 سنوات و

شوف تيفي:



علمت ''شوف تيفي'' أن حارس المؤسسة الإعدادية المتواجدة بعين حرودة ضواحي البيضاء،و المعتقل على خلفية تسريب فيديو فاضح، لفتاة قاصر وهي عارية ،يبلغ من العمر 36 سنة و هو متزوج و أب لطفلة يبلغ سنها 4 سنوات و المدعو ''حمزة الزوين''.

و حسب مصادرنا خاصة، القريبة من الوسط المدرسي ،استنكر تلاميذ إعدادية عين حرودة التي تدرس بها الفتاة القاصر،هذه الفضيحة بعد تسريب مقطع فيديو جنسي يظهرها في وضع مخل بالحياء رفقة عشيقها الذي يعمل بالمؤسسة الإعدادية التي تدرس بها.

و كانت مصالح الدرك الملكي بعين حرودة، وفور توصلها بتسريب هذا الفيديو الفاضح الذي يظهر تعرض التلميذة للاستغلال الجنسي من طرف شاب بمنطقة خلاء، تحركت على الفور، وقامت بنصب كمين للمعني بالأمر بعد التعرف على هويته من خلال الفيديو، حيث تم اعتقاله واقتياده إلى مركز الدرك.