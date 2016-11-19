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عمال ''لوطوروت'' يضربون عن العمل ''ليومين متواصلين'' لتطبيق الإلتزامات مع الشركة الوطنية للطرق السيار

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 13:21 عمال لوطوروت يضربون عن العمل ليومين متواصلين لتطبيق الإلتزامات مع الشركة الوطنية للطرق السيار | بوليتيك
عمال ''لوطوروت'' يضربون عن العمل ''ليومين متواصلين'' لتطبيق الإلتزامات مع الشركة الوطنية للطرق السيار
يخوض مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إضراب وطني لمدة يومين بجميع محطات الأداء، ابتداء من يوم غد الأحد، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المقر المركزي للإدارة بالرباط، بعد غد الإثنين.

شوف تيفي 

يخوض مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إضراب وطني لمدة يومين بجميع محطات الأداء، ابتداء من يوم غد الأحد، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المقر المركزي للإدارة بالرباط، بعد غد الإثنين.

وإستنادا لبلاغ النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال الذي توصلت به ''شوف تيفي''، فالخطوات الاحتجاجية التصعيدية تأتي ضد ''استمرار نهج سياسة الأذان الصماء من طرف الإدارة العامة وتجاهل كل المراسلات والبلاغات''.

وعبر بلاغ المحتجين المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن إستنكاره ''استرخاص أرواح المستخدمين ومستعملي الطريق السيار عبر تجاهل كل المطالب بتفعيل لجنة الصحة والسلامة، ولعل الحوادث الأخيرة أكبر دليل على تدني مستوى خدمات الطرق السيارة''.

وطالبت النقابة عبر بلاغها إلى ''تطبيق الالتزامات الموقعة سابقا مع الشركة الوطنية داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011، وذلك بإرجاع المستخدمين الموقوفين، تنفيذا للقرارين رقم 332 و333 الصادرين عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 26 أبريل 2016''.

وتأتي الخطوة التصعيدية بعد وقفات إحتجاجية سابقة، لمستخدمي الأطوروت ضد ما وصفوه '' ''بتملص الإدارة من تنفيذ الاتفاقية الجماعية وكل التزاماتها ووعودها''، حيث أن العشرات من مستخدمي الطرق السيارة، قد نظموا وقفات احتجاجية أمام محطات الأداء بمختلف المدن، بداية الشهر الجاري، رافعين لافتات وشعارات تتهم الإدارة العامة بـ''تكريس الهشاشة والريع بالقطاع عبر التملص من الاتفاقية الجماعية''.

عمال ''لوطوروت'' يضربون عن العمل ''ليومين متواصلين'' لتطبيق الإلتزامات مع الشركة الوطنية للطرق السيار

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‫شوف تيفي

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الخطوة الإلتزامات الإضراب الأطوروت الإحتجاج شوف تيفي

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