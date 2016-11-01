بالفيديو.. الفتاة التي اغتصبها ممرض في مستشفى قلعة السراغنة تحكي قصتها.. وهذا ما أسفر التحقيق معه ﻿

ذكرت مصادر محلية أن التحقيق مع الممرض المتهم باغتصاب مريضة قاصر بالمستشفى الاقليمي لقلعة السراغنة، استغرق وقتا طويلا يوم أمس الجمعة، على إثر الشكاية التي تقدمت بها ضده قتاة قاصر، تتهمه باغتصابها

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ذكرت مصادر محلية أن التحقيق مع الممرض المتهم باغتصاب مريضة قاصر بالمستشفى الاقليمي لقلعة السراغنة، استغرق وقتا طويلا يوم أمس الجمعة، على إثر الشكاية التي تقدمت بها ضده قتاة قاصر، تتهمه باغتصابها في المستشفى، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف متابعته في حالة سراح ومواصلة التحقيق معه اليوم السبت .

وحسب المصدر ذاتها، فإن قرار الوكيل العام للملك استند على توفر ضمان حضور الممرض المتهم، صباح اليوم السبت، لدى مصلحة الشرطة القضائية لمتابعة الاستماع إليه والتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وإحالة المحضر القانوني على أنظار النيابة العامة لتتخذ قرارها بشأن هذا الملف الذي أثار اهتماما بالغا لدى الرأي العام المحلي.