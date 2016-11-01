بن كيران في تصريح حصري ''لشوف تيفي'' : الحكومة ''في يد الله'' ﻿

صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ''لشوف تيفي'' أن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إصطفت وراء عزيز أخنوش، الذي يطالب بإبعاد حزب الإستقلال وهو أمر مرفوض و غير مقبول وغير ممكن يضيف بن

شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ''لشوف تيفي'' أن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إصطفت وراء عزيز أخنوش، الذي يطالب بإبعاد حزب الإستقلال وهو أمر مرفوض و غير مقبول وغير ممكن يضيف بن كيران.

وردا على سؤال ''لشوف تيفي'' حول تصريحه بوصول ''مشاورات تشكيل الحكومة للباب المسدود'' أكد بن كيران أن '' تشكيل الحكومة الثانية تحث رئاسته ''في يد الله'' ولا يمكنه التنبؤ بأي شيئ''.

وتابع بن كيران تصريحه، بأن الجميع اليوم يعرف كل شيء عن المفاوضات وعن الأسباب وراء تعثرها، موضحا أن جميع الأحزاب السياسية إصطفت وراء عزيز أخنوش، الذي يتشبث بإبعاد حزب الإستقلال عن الحكومة المقبلة كشرط للمشاركة فيها...

وتأتي تصريحات بن كيران ''لشوف تيفي'' بعد اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على هامش ''الكوب 22'' بمراكش، حيث لم يستطع الطرفين الوصول إلى حل لإستئناف المفاوضات لتشكيل الحكومة بعد مرور 40 يوم على الإنتخابات التشريعية الأخيرة.