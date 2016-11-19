عاجل: انتحار فنانة مشهورة بسبب الاكتئاب و هذه التفاصيل ﻿

انتحار فنانة مشهورة بسبب الاكتئاب و هذه التفاصيل

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في خبر هز الساحة الفنية الهندية، تم العثور نهاية هذا الأسبوع على الممثلة الهندية ''سبارنة أناند'' مقتولة في شقتها بمدينة ''تشيناي'' بالهند .

وبحسب ما نشره موقع IndianJobs4u فإن سبانة البالغة من العمر 29 عاماً توفيت قبل وقت اكتشاف جثتها بثلاثة أيام حيث قام أجد جيران النجمة بإبلاغ الشرطة بأن هناك رائحة كريهة تخرج من شقة سبانة.

وعند وصول الشرطة إلى الشقة وجدوا جثة النجمة متحللة للغاية بالإضافة إلى وجود قطع في أوردة يديها التي تسببت في مقتلها.

وكانت تعيش سبانة بمفردها في هذه الشقة بمعزل عن والديها وشقيقها حيث كانت تفضل الوحدة بالإضافة إلى أنها كانت لا تتحدث مع جيرانها

وأشار الموقع أيضاً بأن السبب وراء انتحار النجمة يعود إلى الاكتئاب النفسي والضغوط بسبب المشاكل المالية التي تعرضت لها النجمة قبل أن تقبل على قتل نفسها



