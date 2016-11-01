الملك يجري مباحثات على انفراد مع الوزير الأول الإثيوبي ﻿

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أجرى الملك محمد السادس ، اليوم السبت، بمقر الرئاسة بأديس ابابا، مباحثات على انفراد مع الوزير الأول لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الدمقراطية فخامة السيد هايلي ماريام ديسالغن.
و كان الوزير الأول للجمهورية الفدرالية الديمقراطية لاثيوبيا فخامة السيد هايلي ماريام ديسالغن اليوم السبت بالقصر الوطني بأديس ابابا ، حفل استقبال رسمي على شرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ولدى وصوله إلى القصر الوطني، وجد في استقباله فخامة السيد هايلي ماريام ديسالغن.
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