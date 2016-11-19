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عاجل وبالصورة..فاجعة مؤلمة هزت مدينة الجديدة هذا الصباح

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 11:10 عاجل وبالصورة..فاجعة مؤلمة هزت مدينة الجديدة هذا الصباح | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة..فاجعة مؤلمة هزت مدينة الجديدة هذا الصباح
اهتزت مدينة الجديدة، صباح اليوم السبت، على وقع فاجعة حقيقية بعدما عثر مواطنون على شاب في عمر الزهور مشنوقا بحبل معلق بأحد جدران المنازل القديمة الموجودة على مستوى منطقة القصر الحمر.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة الجديدة، صباح اليوم السبت، على وقع فاجعة حقيقية بعدما عثر مواطنون على شاب في عمر الزهور مشنوقا بحبل معلق بأحد جدران المنازل القديمة الموجودة على مستوى منطقة القصر الحمر.
وحسب مصادر محلية فإن الهالك كان يعاني من مشاكل عديدة بسبب مصاعب الحياة ما جعله في الآونة الأخيرة يعاني اضطرابات نفسيه دفع به إلى إدمان الكحول.
وأضافت المصادر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان على الفور وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.
فاجعة مؤلمة هزت مدينة الجديدة هذا الصباح

 

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