حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس بأديس ابابا ﻿

أقام الوزير الأول للجمهورية الفدرالية الديمقراطية لاثيوبيا هايلي ماريام ديسالغن اليوم السبت بالقصر الوطني بأديس ابابا ، حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس.

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أقام الوزير الأول للجمهورية الفدرالية الديمقراطية لاثيوبيا هايلي ماريام ديسالغن اليوم السبت بالقصر الوطني بأديس ابابا ، حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس.

ولدى وصوله إلى القصر الوطني، وجد الملك في استقباله فخامة السيد هايلي ماريام ديسالغن .

إثر ذلك، التحق الملك والوزير الأول الإثيوبي، بالمنصة الشرفية، لتحية العلمين الوطنيين على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين.

وبعد ذلك، استعرض الملك تشكيلة من حرس الشرف، التي أدت التحية.

ويرافق الملك في هذه الزيارة صاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل.

ويتكون الوفد الرسمي المرافق للملك على الخصوص من مستشاري الملك السيدان فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي و من السادة أحمد التوفيق وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكذا العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.