عاجل..لهذه الأسباب اضطرت العناصر الأمنية ببني ملال لاستخدام الرصاص في حق شاب كان يهدد سلامة المواطنين ﻿

ماضطر ضابط للشرطة القضائية يعمل بولاية أمن بني ملال، في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال التدخل لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، وعرض حياة

''شوف تيفي''+''و م ع''

ماضطر ضابط للشرطة القضائية يعمل بولاية أمن بني ملال، في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال التدخل لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.



وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه به هدد الأمن والنظام العامين وتسبب في تكسير ثلاث سيارات خاصة تحت تأثير الكحول، كما عمد إلى تعريض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة سكين، وهو ما اضطر ضابط شرطة قضائية إلى إطلاق رصاصة تحذيرية ثم رصاصتين أصابتا المعني بالأمر مما أفضى إلى وفاته.

وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن حجزت السكين المستعمل في الاعتداء، كما استمعت إلى عدة شهود في النازلة، وذلك في إطار البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم الاحتفاظ بجثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.

