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عاجل:رصاص الأمن يقتل شابا ببني ملال وهذه التفاصيل المؤلمة

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 10:46 عاجل:رصاص الأمن يقتل شابا ببني ملال وهذه التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق
عاجل:رصاص الأمن يقتل شابا ببني ملال وهذه التفاصيل المؤلمة
علمت شوف تيفي أن شابا يبلغ من العمر 22 عاما، قُتل على يد الشرطة ليلة البارحة بحي الضحى ببني ملال بثلاثة رصاصات أمام منزله العائلي.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شابا يبلغ من العمر 22 عاما، قُتل على يد الشرطة ليلة البارحة بحي الضحى ببني ملال بثلاثة رصاصات أمام منزله العائلي.

وفي تفاصيل الخبر، كان الهالك يتعاطى مخدر « السيليسيون » بالقرب من بيته حاملا سلاحا أبيضا كان يسعى للدخول إلى منزله لكن الأب رفض ذلك ليتصل الأخير بالشرطة من أجل التدخل.

هذا وعند حلول العناصر الأمنية كان الضحية حاملا للسلاح الأبيض من الحجم الكبير ليُقرر الأمن التدخل وإطلاق ثلاث رصاصات على مستوى الكتف والفخد والرأس، أردته قتيلا على الفور تحت دهشة أهله.

وفور خروج أهل الشاب من البيت تعالت أصوات الهويل والصراخ ليتم نقل جثته إلى مستشفى بني ملال للتشريح الطبي.

 رصاص الأمن يقتل شابا ببني ملال وهذه التفاصيل المؤلمةرصاص الأمن يقتل شابا ببني ملال وهذه التفاصيل المؤلمة

 

 

 

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