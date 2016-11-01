نايضة في السعودية و مقتل شرطي سعودي ﻿

قتل شرطي سعودي بالرصاص قبل فجر اليوم السبت في المنطقة الشرقية حيث تتركز الاقلية الشيعية، وفق ما افاد متحدث باسم وزارة الداخلية.

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قتل شرطي سعودي بالرصاص قبل فجر اليوم السبت في المنطقة الشرقية حيث تتركز الاقلية الشيعية، وفق ما افاد متحدث باسم وزارة الداخلية.

وقال المتحدث إن ''الجندي في قوات أمن المنشآت عادل بهلول خردلي تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من سيارته بحي النور شمال غرب مدينة الدمام''، ما أدى إلى مقتله.

وأضاف كما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية الرسمية ان ''الجهات المختصة بالشرطة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها''.

والهجوم هو الثالث في شهرين في مدينة الدمام. فقد قتل شرطيان في الظروف نفسها في 24 اكتوبر فيما قتل اثنان اخران في 18 شتنبر



وتنسب السلطات هذه الهجمات الى ''عناصر ارهابية''، في اشارة الى متطرفين شيعة او الى جهاديين سنة مرتبطين بالقاعدة او بتنظيم الدولة الاسلامية.