خطير.. نايضة بحي المعاريف بالبيضاء..وها شنو واقع+صور ﻿

''شوف تيفي''
عرف حي المعاريف الراقي بمدينة الدار البيضاء على مستوى زنقة ناصح الدين بشارع سقراط، يوم أمس حالة استنفار أمني، خلال مطاردة أفراد عصابة مسلحين بالسيوف.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن أفراد عصابة، هاجموا منزلا وقاموا بسرقة محتوياته، وهو ما جعل أبناء الحي يقومون بمطاردتهم بمعية فرقة الصقور، حيث تم اعتقال شخصين.
وأضاف المصدر ذاته بأن أبناء الحي الحاملين للهراوات بالإضافة إلى رجال الشرطة يقومون بحملات تمشيطية لإيقاف مسلحين آخرين من المحتمل وجودهما بأحد الأسطح.
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