 بعد أحلام وكاردشيان..نجمة أخرى تتعرض للسرقة في باريس بطريقة هوليودية ﻿
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بعد أحلام وكاردشيان..نجمة أخرى تتعرض للسرقة في باريس بطريقة هوليودية | ثقافة و فنون

بعد أحلام وكاردشيان..نجمة أخرى تتعرض للسرقة في باريس بطريقة هوليودية

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بعد أحلام وكاردشيان..نجمة أخرى تتعرض للسرقة في باريس بطريقة هوليودية

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 06:17 بعد أحلام وكاردشيان..نجمة أخرى تتعرض للسرقة في باريس بطريقة هوليودية | ثقافة و فنون
بعد أحلام وكاردشيان..نجمة أخرى تتعرض للسرقة في باريس بطريقة هوليودية
بعد أن تعرضت كل من الفنانة الإماراتية أحلام، ونجمة المواقع الأمريكية كيم كاردشيان للسرقة،بباريس، تعرضت نجمة أخرى للسرقة بباريس ويتعلق الأمر بالممثلة الهندية ماليكا شيرويت.

"شوف تيفي"

بعد أن تعرضت كل من الفنانة الإماراتية أحلام، ونجمة المواقع الأمريكية كيم كاردشيان للسرقة،بباريس، تعرضت نجمة أخرى للسرقة بباريس ويتعلق الأمر بالممثلة الهندية ماليكا شيرويت.
وحسب مصادر إعلامية فإن شيرويت، عادت مع أحد الأصدقاء إلى المبنى الذي تسكن فيه في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أنها تفاجأت بثلاثة ملثمين، يقذفون عليهما الغاز المسيل للدموع.
وأضافت المصادر ذاتها أن الملثمين، انهالوا بالضرب على ماليكا وصديقها، وفرّوا من المبنى الذي تقطنه، والذي لا يبعد كثيرا عن الشقة التي تعرّضت فيها نجمة الواقع كارداشيان للسرقة.

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المغرب شوف تيفي كارشيان السرقة ماليكا شرويت

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