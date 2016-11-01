صادم وبالفيديو.. بيع لحم الحلوف الوحشي في سوق أسبوعي بتمارة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر العثور على رأس وأحشاء خنزير وحشي بسوق سبت مرس الخير بتمارة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر العثور على رأس وأحشاء خنزير وحشي بسوق سبت مرس الخير بتمارة.

وكشف الشخص الذي كان يتحدث بالفيديو، بأن اللحوم المستخلصة من الخنزير الوحشي من الممكن أن تكون قد بيعت في السوق المذكور المعروف ببيع اللحوم.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الفيديو، حيث طالب الجميع السلطات بالتحرك الفوري وفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في بيع لحوم الخنزير على أنها لحوم أبقار.





