مثير..ممثل عالمي أغرم بالمغرب وها شنو قال ﻿

عبر الممثل والمخرج الأميركي فين ديزل، عن إعجابه الكبير بالمغرب، في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع عالمية، أوضح من خلاله بأن السبب الذي جعله مسحورا بالمغرب يرجع إلى كرم الضيافة الذي حصل عليه من سكان

"شوف تيفي"

عبر الممثل والمخرج الأميركي فين ديزل، عن إعجابه الكبير بالمغرب، في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع عالمية، أوضح من خلاله بأن السبب الذي جعله مسحورا بالمغرب يرجع إلى كرم الضيافة الذي حصل عليه من سكان الجنوب خلال زيارته للمغرب في يونيو 2015، أثناء تصويره فيلم Billy lynn’s long halftime walk .

وقال فين ديزل في حوار له مع قناة MBC2 "هل شاهدتم شريط الفيديو الذي نشرتُه على الفيس بوك خلال فترة تصويري الفيلم في المغرب؟ لقد أغرمت بهذا، فقد كانت تجربة رائعة"، مضيفا " "لم أرَ يوماً فقراً كالذي رأيته في الصحراء، تجولت هناك وحيداً… ودخلت إلى بيت لا يملك سكانُّه الكثير، وثلاجتهم كانت مصنوعة من جلد الماعز. ولكن بالرغم من هذا كانوا في قمة الكرم معي، وأصروا على أن يقدموا لي الشاي وكل ما كان متوفراً لديهم، لقد كانت تجربةً جميلةً جداً".

تجدر الإشارة إلى أن فين ديزل يعد من أشهر ممثلي الأكشن بهوليود، حيث شارك في مجموعة من الأفلام التي حصلت على جوائز عالمية.



