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مجلس عزيمان يدلي برأيه في منظومة التربية والتكوين

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 04:20 مجلس عزيمان يدلي برأيه في منظومة التربية والتكوين | بوليتيك
مجلس عزيمان يدلي برأيه في منظومة التربية والتكوين
من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته العاشرة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين من الأسبوع المقبل، بمقره الجديد.

شوف تيفي

من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته العاشرة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين من الأسبوع المقبل، بمقره الجديد.
وسيتضمن برنامج أشغال هذه الدورة تقديم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني للأعمال والبرامج والمخططات الجارية والمبرمجة، في إطار تفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح.

هذا وسيتم التداول في مشروع رأي المجلس في "مشروع قانون إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، فضلا عن مناقشة مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2017، فيما سيتم التداول أيضا في مشروع تقرير عن "التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".

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