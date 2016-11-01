بالفيديو.. سعيد الصنهاجي و ابنه حمزه في دِيو جديد بعد الفضيحة الشهيرة تحت عنوان ''أنت بويا'' ﻿

نشر سلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي على حسابه الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو جمعه بابنه حمزة الصنهاجي، اليوم الجمعة كشف من خلاله عن عمل فني جديد سيجمعهما قريبا تحت عنوان ''أنت بويا''.

"شوف تيفي"

نشر سلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي على حسابه الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو جمعه بابنه حمزة الصنهاجي، اليوم الجمعة كشف من خلاله عن عمل فني جديد سيجمعهما قريبا تحت عنوان "أنت بويا".

وأوضحت صفحة الصنهاجي بأن إصدار هذه الأغنية الجديدة لسعيد الصنهاجي على موقع "اليوتيوب"، سيكون بعد غد الأحد.

ويأتي هذا العمل الفني لـ سعيد الصنهاجي وابنه حمزة الصنهاجي مباشرة بعد فضيحة الفيديو الذي ظهر به فنان الأغنية الشعبية عاريا وهو في حالة سكر.



