رائع وبالفيديو.. أسماء لمنور تشارك في فيلم قصير حول المناخ بصوتها ﻿

شوف تيفي: ع.س
بصوتها المميز شاركت الفنانة المغربية أسماء لمنور بصوتها في فيلم قصير حول التحولات المناخية، حيث تم عرضه خلال فعاليات المؤتمر العالمي "كوب 22" المنظم في مراكش.
وخلال الافتتاح تم تشغيل فيديو الفيلم القصير بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وشخصيات أخرى شاركت في مؤتمر المناخ والبيئة "كوب 22".
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