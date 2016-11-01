مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتزت منطقة المكانسة بحي نبيل الواقع على مستوى عين الشق بمدينة الدار البيضا، خلال الأسبوع الجاري على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شخص متهم باغتصاب طفل قاصر.

"شوف تيفي"



اهتزت منطقة المكانسة بحي نبيل الواقع على مستوى عين الشق بمدينة الدار البيضا، خلال الأسبوع الجاري على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شخص متهم باغتصاب طفل قاصر.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا البيدوفيل ظل يغتصب الطفل البالغ من العمر 6 سنوات لأشهر طويلة قبل أن يفتضح أمره لعائلة الضحية.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت من اعتقال المعني بالأمر فور توصلها بشكاية بهذا الخصوص، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



