 مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رائع وبالفيديو.. أسماء لمنور تشارك في فيلم قصير حول المناخ بصوتها | ثقافة و فنون

رائع وبالفيديو.. أسماء لمنور تشارك في فيلم قصير حول المناخ بصوتها

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

بالصور : وزير الخارجية الأمريكية جون كيريبسوق الصناعة التقليدية مدينة مراكش | بوليتيك

بالصور : وزير الخارجية الأمريكية ''جون كيري''بسوق الصناعة التقليدية مدينة مراكش

البيجديون يناقشون تصريحات بن كيران حول تشكيل الحكومة | بوليتيك

''البيجديون'' يناقشون تصريحات بن كيران حول تشكيل الحكومة

فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية | دولي

فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية

مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال | بوليتيك

مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال

عاجل..حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور

بعد سعد لمجرد و البشير عبدو..الصنهاجي في أول ديو مع ابنه حمزة الصنهاجي بعد الفيديو الشهير‎ | ثقافة و فنون

بعد سعد لمجرد و البشير عبدو..الصنهاجي في أول ديو مع ابنه حمزة الصنهاجي بعد الفيديو الشهير‎

حكومة ''المهدي المنتظر''

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 01:30 مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل
اهتزت منطقة المكانسة بحي نبيل الواقع على مستوى عين الشق بمدينة الدار البيضا، خلال الأسبوع الجاري على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شخص متهم باغتصاب طفل قاصر.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة المكانسة بحي نبيل الواقع على مستوى عين الشق بمدينة الدار البيضا، خلال الأسبوع الجاري على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شخص متهم باغتصاب طفل قاصر.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا البيدوفيل ظل يغتصب الطفل البالغ من العمر 6 سنوات لأشهر طويلة قبل أن يفتضح أمره لعائلة الضحية.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت من اعتقال المعني بالأمر فور توصلها بشكاية بهذا الخصوص، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي اغتصاب المكانسة البيضاء عائلة طفل قاصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

عاجل..حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور

خطير..بسبب عدم قدرته على ممارسة الجنسالثقاق..أربعيني يقتل مشعوذا و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..بسبب عدم قدرته على ممارسة الجنس''الثقاق''..أربعيني يقتل مشعوذا و هذه التفاصيل

حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين | حوادث و حقوق

حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 19 نونبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 30 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 19 نونبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم 19 نونبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم 19 نونبر 2016

بالفيديو..سوق كاريان الغفلة بحي مولاي رشيد بالبيضاء يحترق | بــووز

بالفيديو..سوق كاريان الغفلة بحي مولاي رشيد بالبيضاء يحترق

لمن فاتته المباراة الكاملة لنهائي الأحلام - كأس العرش 2016 المغرب الفاسي vs أولمبيك اسفي 2-1 بتعليق الشراط | قنوات أخرى

لمن فاتته المباراة الكاملة لنهائي الأحلام - كأس العرش 2016 المغرب الفاسي vs أولمبيك اسفي 2-1 بتعليق الشراط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رائع وبالفيديو.. أسماء لمنور تشارك في فيلم قصير حول المناخ بصوتها | ثقافة و فنون
منذ 13 دقيقة

رائع وبالفيديو.. أسماء لمنور تشارك في فيلم قصير حول المناخ بصوتها

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..بيدوفيل اغتصب طفلا لأشهر طويلة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

بالصور : وزير الخارجية الأمريكية جون كيريبسوق الصناعة التقليدية مدينة مراكش | بوليتيك

بالصور : وزير الخارجية الأمريكية ''جون كيري''بسوق الصناعة التقليدية مدينة مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.