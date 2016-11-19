بالصور : وزير الخارجية الأمريكية ''جون كيري''بسوق الصناعة التقليدية مدينة مراكش ﻿

نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، صورا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري والسفير بوش وهما يتجولان بالمحلات التجارية المخصصة للصناعة التقليدية بمراكش، تزامنا مع مشاركتهما في مؤتمر

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نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، صورا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري والسفير بوش وهما يتجولان بالمحلات التجارية المخصصة للصناعة التقليدية بمراكش، تزامنا مع مشاركتهما في مؤتمر الأطراف كوب 22 الذي إحتضنته المدينة.

وأشارت صفحة سفارة أمريكا بالمغرب إلى إعجاب وزير الخارجية والسفير المعتمد بالرباط بأن'' الجميع معجب الحرف اليدوية المغربية، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي جون كيري والسفير بوش''.

وتابعت سفارة أمريكا بالرباط تعليقها على الصور بكون '' وزارة التجارة الأميركية تساهم مع وزارة المغرب في الصناعة التقليدية و الحرف عبر مساعدة الفنانين المغاربة في عملية اتفاقية التجارة الحرة''. وأضفت السفارة في تعليقها '' هذا هو نتيجة لاتفاق بين الولايات المتحدة والمغرب للتجارة الحرة، التي لا تزال زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا هدفها''.