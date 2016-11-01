''البيجديون'' يناقشون تصريحات بن كيران حول تشكيل الحكومة ﻿

إختلفت تعليقات النشطاء الفايسبوكيين في تحليلهم للتصريح الأخير لعبد الإله بن كيران بوصول مفاوضات تشكيل الحكومة للباب المسدود بعد إجتماع جمعه بعزيز أخنوش على هامش أشغال المؤتمر الدولي للمناخ

شوف تيفي

إختلفت تعليقات النشطاء الفايسبوكيين في تحليلهم للتصريح الأخير لعبد الإله بن كيران بوصول مفاوضات تشكيل الحكومة للباب المسدود بعد إجتماع جمعه بعزيز أخنوش على هامش أشغال المؤتمر الدولي للمناخ بمراكش، عشية يوم الخميس الماضي بإحدى الفنادق المحجوزة لكبار الشخصيات السياسية التي حضرت المؤتمر.

وإنقسم الفايسبوكيون خاصة النشطاء المنتمين لشبيبة حزب العدالة والتنمية، بين سلك الخيار الذي يوصل إلى إعادة الإنتخابات، وبين الحفاظ على الهدوء وإنتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة متفائلين بعودة المفاوضات من جديد.

ونشر بعض المنتمين لحزب العدالة والتنمية، صورا على صفحاتهم الخاصة بالفايسبوك توثق لمشاركتهم في الحملة الإنتخابية لأكتوبر الماضي، حيث أعادوا ترتيب اللوجستيك الذي يحمل رمز الحزب، فيما الفريق الآخر جد متفائل رغم تصريحات رئيس الحكومة بوصول المفاوضات للباب المسدود، مؤكدين على أن تأخر تشكيل الحكومة مكلف أكثر للأحزاب التي ترفض التحالف مع بن كيران في النسخة الثانية من حكومته.