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فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 23:39 فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية | دولي
فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية
كشفت وسائل إعلام فرنسية أن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين أكد مجددا أنه سلم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أموالا ليبية لتمويل حملته في 2007، وذلك بمناسبة تقديم إفادته أمام

شوف تيفي

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين أكد مجددا أنه سلم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أموالا ليبية لتمويل حملته في 2007، وذلك بمناسبة تقديم إفادته أمام محققين فرنسيين.

وأكد زياد تقي في إطار الاستماع إليه من طرف الأمن الفرنسي أن ساركوزي تلقى أموالا ليبية وصلت قيمتها إلى خمسة ملايين أورو والتي تلقاها بين نونبر 2006 ويناير 2007.

وأكد تقي رجل الأعمال أن ساركوزي تلقى الأموال الليبية خلال ثلاث مرات، كانت المرة الأولى في 2006 عندما كان وزيرا للداخلية، فيما تلقى المرتين المواليتين خلال الانتخابات.

ومن المنتظر أن تؤثر هذه التصريحات على نيكولا ساركوزي الذي قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستنظم خلال السنة القادمة.

 

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