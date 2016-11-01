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مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 23:10 مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال | بوليتيك
مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال
توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص تداول منابر إعلامية شريط فيديو، تظهر فيه سيدة وابنتها القاصر، يدعيان أنهما تعرضتا لسوء المعاملة خلال تقديم شكاية أمام مصالح

 ''شوف تيفي''

  توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص تداول منابر إعلامية شريط فيديو، تظهر فيه سيدة وابنتها القاصر، يدعيان أنهما تعرضتا لسوء المعاملة خلال تقديم شكاية أمام مصالح الأمن بمدينة بني ملال، كما صرحت الفتاة القاصر بأن أحد الشرطيين استعمل خلال الحديث معها عبارات ونبرة يستشف منها بأنه يتحرش بها.

 ولتنويرا الرأي العام بهذا الخصوص أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية تشير أن الفتاة المذكورة تقدمت في التاسع من شهر نونبر الجاري، في حدود الساعة السابعة و20 دقيقة مساء، أمام ضابط الشرطة المكلف بالديمومة لتسجيل شكاية بالسب والشتم في مواجهة شخص له خلافات سابقة مع شقيقها، حيث تم تدوين شكايتها في سجلات الديمومة، وتم إرشادها بمراجعة الدائرة الأمنية المختصة ترابيا في اليوم الموالي، لمواصلة البحث في النازلة.

 وأضافت المديرية بأن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن المعنية بالأمر لم تراجع الدائرة المختصة لمواصلة البحث في شكايتها، كما أنها لم تستجب لاستدعاء الشرطة من أجل الاستماع إليها في قضية التحرش التي ادعت أنها تعرضت له بمقر الشرطة من طرف أحد الموظفين.

 

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أنه وحرصا على استجلاء حقيقة النازلة، بما يسمح بالتطبيق السليم للقانون، وترتيب المسؤوليات الإدارية اللازمة، فقد كلّف المدير العام للأمن الوطني المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق في شأن الإخلالات والتجاوزات المفترضة المنسوبة لموظفي الشرطة، والتي وردت على لسان الفتاة المذكورة.

المغرب؛ شوف تيفي؛ المديرية العامة للأمن الوطني؛ الموظفين؛ القانون؛ المفتشية العامة؛ الشرطة؛ التحرش؛

 

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مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال

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