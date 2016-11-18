عاجل..حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور ﻿

''شوف تيفي''
اندلع قبل قليل حريق مهول بسوق كاريان الغفلة الواقع على مستوى حي مولاي رشيد بالبيضاء.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن السوق الذي تباع فيها المتلاشيات، يعرف في هذه اللحظات تواجد شاحنات الوقاية المدنية التي فشلت في السيطرة على النيران نظرا لنوعية المتلاشيات المتواجدة بعين المكان.
وأضاف المصدر ذاته بأن الحريق لم يخلف خسائر بشرية بالرغم من خطورته، إلا أنه خلف خسائر مادية جسيمة.
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